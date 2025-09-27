Tirapugni con lama a scatto: la nuova arma “di moda” sequestrata dai carabinieri

Il tirapugni con lama sequestrato dai carabinieri

Tirapugni e coltello in acciaio da 9 centimetri: un'arma di fabbricazione francese (ma se ne trovano anche "made in China") che i carabinieri definiscono «potenzialmente micidiale» perché può trasformare una banale lite in una tragedia, unendo la forza devastante del tirapugni alla letalità di un coltello nascosto.

Il ritrovamento è avvenuto nel corso di una vasta operazione di controllo del territorio condotta nella notte dalla Compagnia di Torre del Greco, con il supporto del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno. I militari hanno identificato 52 persone, controllato 41 veicoli, eseguito 7 perquisizioni e verificato la posizione di 8 soggetti sottoposti a misure restrittive. È stata scoperta durante un controllo stradale a Torre del Greco. A detenerla era un 23enne, denunciato dai carabinieri.

Nel bilancio dell'operazione rientra anche l'arresto di un 58enne, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso in flagranza mentre cedeva stupefacente all'interno della propria abitazione. Le perquisizioni hanno portato al sequestro di oltre 37 grammi di hashish, strumenti per il confezionamento e più di 500 euro in contanti, ritenuti guadagno dell'attività di spaccio. Altre persone sono state segnalate o denunciate per droga, con il sequestro di hashish, marijuana e bilancini di precisione.