Tir si schianta contro una casa a Capua, il conducente ricoverato in ospedale Un tir è finito fuori strada, schiantandosi contro un’abitazione, a Capua: l’autista, un 58enne napoletano, è ricoverato al Pineta Grande di Castel Volturno.

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un tir è finito fuori strada alle luci dell'alba di oggi, lunedì 27 novembre, a Capua, in provincia di Caserta: ferito il conducente, portato d'urgenza in ospedale. Non ci sarebbero altri feriti, mentre i danni sono in corso di quantificazione. La vicenda è accaduta su via Brezza, la lunga arteria che collega la parte cittadina a ridosso del fiume Volturno con la sua estremità periferica, passando anche davanti alla Caserma Oreste Salomone, sede del Comando della Divisione Acqui dell'Esercito Italiano. Non sono ancora chiari i motivi dell'incidente: il conducente, un uomo originario della provincia napoletana di 58 anni, è finito improvvisamente fuori strada, schiantandosi contro una abitazione. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco per i soccorsi, assieme al personale del 118: l'uomo, estratto dalle lamiere, è stato portato d'urgenza alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Le sue condizioni sono ritenute importanti, ma l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

(Articolo in aggiornamento)