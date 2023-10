Tir perde le travi che trasporta, colpita un’auto: 55enne ferito a Marcianise L’incidente si è verificato questa mattina, giovedì 5 ottobre, alla rotonda che conduce all’Outlet La Reggia: il 55enne, rimasto incastrato nella sua auto colpita dalle travi, è stato estratto dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118.

A cura di Valerio Papadia

Grave incidente stradale questa mattina a Marcianise, nella provincia di Caserta: un tir ha perso parte del suo carico, alcune travi che trasportava e che si sono abbattute su un'automobile che seguiva il mezzo pesante. L'incidente si è verificato intorno alle 7 di oggi, giovedì 5 ottobre, sulla Strada Statale Sannitica, nei pressi della rotonda che conduce all'Outlet La Reggia: le travi, cadute dal tir, si sono abbattute sull'automobile che lo seguiva; il conducente della vettura, un uomo di 55 anni, è rimasto incastrato nell'abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, che si sono adoperati per estrarre il conducente dalle lamiere dell'auto: il 55enne, che è rimasto ferito nell'impatto, è stato affidato ai sanitari del 118, che con un'ambulanza lo hanno trasportato al più vicino ospedale; non si conoscono le sue condizioni di salute. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti nell'incidete e a rimuovere le travi cadute dal tir; l'incidente ha causato non pochi disagi alla circolazione automobilistica della zona.

Oltre ai pompieri e ai sanitari, sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica dell'incidente, che risulta ancora poco chiara.