Tiktoker arrestato, la difesa di D&E Luxury Watches: "Mai fatto contraffazione, spiegheremo tutto" La società di Domenico Ferraro ha affidato diffuso un messaggio tramite Tiktok dopo l'arresto del 43enne, finito in manette per armi e a cui sono stati sequestrati 96 orologi di valore.

A cura di Nico Falco

Frame dai video pubblicati sul canale TikTok deluxurywatches

A tre giorni dall'arresto di Domenico Ferraro, il commerciante di orologi di lusso e tiktoker del Casertano accusato di detenzione di armi e di contraffazione, la D&E Luxury Watches ha diffuso tramite il social network cinese una nota in cui smentisce di avere realizzato o commercializzato orologi falsi e annuncia che nei prossimi giorni fornirà la propria versione dell'accaduto.

Il messaggio è comparso ieri sera, 12 settembre, sul canale "deluxurywatches", quello su cui, fino a pochi giorni fa, venivano pubblicati i video in cui Ferraro mostrava gli orologi e parlava della sua attività al suo folto pubblico: quasi 70mila follower e mezzo milione di "mi piace".

L'arresto di Domenico Ferraro per armi

L'imprenditore 43enne è stato arrestato per detenzione di armi e ricettazione nella serata di martedì, 10 settembre. I poliziotti della Squadra Mobile di Napoli, nell'ambito di una indagine sul contrabbando di orologi di lusso, hanno perquisito la sua abitazione e un locale nelle sue disponibilità e hanno trovato una pistola, risultata rubata, e numerose munizioni. Rinvenuti inoltre 240mila euro circa in contanti, metà dei quali erano nascosti dietro una parete di cartongesso.

Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati 96 orologi preziosi (per un valore stimato di circa un milione di euro), privi di documentazione, oltre a scatole di società di alta gamma, apparentemente falsi, e diverse componentistiche di orologi griffati (ghiere, quadranti, etc.) risultate contraffatte, che gli investigatori presumono siano utilizzate per clonare orologi di pregio. Per Ferraro è quindi scattata anche la denuncia per per ricettazione, riciclaggio e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

Deluxurywatches: "Mai fatto contraffazione"

Dopo l'arresto i commenti sul profilo tiktok sono stati disattivati. Ieri sera è comparso il nuovo messaggio:

La D&E Luxury Watches è regolarmente operativa, Domenico è a casa e con i nostri legali stiamo minuziosamente acquisendo tutte le diffamazioni che abbiamo subìto in questi giorni per procedere legalmente. Nei prossimi giorni insieme ai nostri legali e ai nostri collaboratori spiegheremo tutto ciò che è successo. Non abbiamo mai fatto contraffazione e vedere questa parola associata al nostro nome fa molto male. Nessuno potrà fermarci, perché noi la faccia ce la metteremo sempre, la nostra coscienza è e sarà sempre pulita.