Chi è Domenico Ferraro di D&E Luxury Watches, il tiktoker esperto di orologi arrestato Domenico Ferraro, 43 anni, del canale tiktok "D&E Luxury Watches", è stato arrestato a Parete (Caserta) per armi; gli sono stati sequestrati 96 orologi di lusso.

A cura di Nico Falco

Frame tratti dai video del canale "deluxurywatches" su TikTok

Domenico Ferraro, il tiktoker del Casertano che gestisce il canale Tiktok "deluxurywatches", è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Napoli. A far scattare le manette, il ritrovamento di una pistola e numerose munizioni. Nel corso dell'intervento sono stati sequestrati oltre 240mila euro in contanti, 96 orologi preziosi privi di documentazione e componenti per realizzare cloni. Il 43enne ha un grosso seguito sul social network cinese, dove a guardare i suoi video non sono soltanto appassionati ma anche molti utenti attirati dai suoi modi.

Chi è Domenico Ferraro, il tiktoker di deLuxuryWatches arrestato

Ferraro, 43 anni, gestisce la "D&E Luxury Watch", società con cui si occupa di compravendita di orologi di lusso. In uno dei video dice di essere nel settore da 15 anni, in un altro mostra i lavori in corso per la realizzazione di una nuova sede da 400 metri quadrati; spiega che sarà pronta entro il 2025 e che sarà il più grande laboratorio privato di orologeria d'Europa.

Gli investigatori della Mobile (dirigente Giovanni Leuci) sono arrivati a Ferraro indagando sul contrabbando degli orologi di lusso, che in determinati ambienti vengono utilizzati come "bene rifugio" e anche per spostare grosse somme di denaro senza destare sospetti. Tra l'abitazione del commerciante, a Parete (Caserta), e un locale nelle sue disponibilità sono stati trovati una pistola carica e con colpo in canna, risultata rubata nel 2009, una quarantina di proiettili di vario calibro e circa 240mila euro in contanti, la metà dei quali nascosti dietro una parete di cartongesso.

Frame dai video pubblicati sul canale TikTok deluxurywatches

Sono stati poi rinvenuti i 96 orologi preziosi, sprovvisti di garanzie e certificazioni; il valore complessivo si aggira sul milione di euro, tra quelli anche un Audemars Piguet che da solo vale circa centomila euro. Inoltre sono state trovate garanzie e scatole apparentemente false e componenti di orologi, come ghiere e quadranti, risultate contraffatte. Il 43enne è stato tratto in arresto per detenzione illegale di arma da fuoco clandestina con relativo munizionamento e ricettazione ed è stato denunciato per ricettazione, riciclaggio e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

Il successo di Ferraro su Tiktok e il profilo D&ELuxuryWatches

Sul social network cinese il profilo "deluxurywatches" conta poco meno di 70mila follower e quasi mezzo milione di "mi piace". La maggior parte dei video pubblicati è stata girata nel negozio, a Parete, ed è prettamente legata all'attività: vengono mostrati gli orologi in vendita col relativo prezzo, seguendo un format che negli ultimi tempi viene utilizzato da diversi commercianti, in particolar modo quelli che si occupano di valutazioni.

Non mancano, però, quelli in cui il 43enne si mostra mentre gira con auto di lusso o in barca. In diversi video, invece, vengono mostrate le operazioni di revisione degli orologi, le differenze tra i modelli o i sistemi per riconoscere i falsi.