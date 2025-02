video suggerito

Tifoso del Brescia ha un infarto prima della gara contro il Napoli Basket: le tifoserie “sospendono” il tifo Enzo, 56 anni, arrivato a Napoli per assistere alla trasferta di basket del suo Brescia, viene colpito da un infarto prima della gara: e le tifoserie “sospendono” il tifo per tutta la gara in segno di rispetto. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giuseppe Cozzolino

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un malore improvviso prima della partita, e la corsa in ospedale, dove si trova ancora oggi, in Rianimazione. E la scelta, volontaria, di entrambe le tifoserie di non cantare per tutta la partita. Succede a Napoli, durante la partita di basket di Lega A tra i padroni di casa e gli ospiti del Brescia. Lui, Enzo, è un tifoso di 56 anni che fin da ragazzino non si perde una gara della Leonessa d'Italia. E che anche a Napoli era presente, assieme ad un altro centinaio di tifosi bresciani. Poi però prima della partita, all'esterno del PalaBarbuto di Fuorigrotta, Enzo ha un malore, e si accascia a terra.

Immediato l'intervento dei soccorsi: Enzo sembra sia stato colpito da un improvviso attacco cardiaco, viene messo su un'ambulanza e portato di corsa in ospedale. Il passaparola però fa diffondere la notizia in un attimo in tutto il PalaBarbuto. I tifosi di Brescia rinunciano naturalmente a fare il tifo per la propria squadre. E dall'altra parte del PalaBarbuto rispetto al settore ospiti, la Curva Est, dove da sempre si concentra il tifo più scatenato di Napoli, decide di fare altrettanto: niente cori, niente striscioni, solo qualche bandiera e l'esultanza ai canestri. Un segno di rispetto verso Enzo, nel frattempo in ospedale in gravi condizioni.

In un clima surreale, Napoli ha poi battuto Brescia, che ha perso così la vetta della classifica mentre gli azzurri sono usciti per la prima volta fuori dalla zona retrocessione. Ma gli applausi sono stati tutti per Enzo, nella speranza che possa riprendersi in fretta e tornare a casa e magari anche al PalaBarbuto il prossimo anno, a ricevere stavolta di persona il giusto omaggio di entrambe le tifoserie.