"Un gesto importante e non solo simbolico" lo ha definito il senatore Sandro Ruotolo. Nel pomeriggio di ieri, a Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha consegnato il permesso di soggiorno a Chintia, vedova di Thomas Daniel, l'operaio di 41 anni morto insieme al collega Ciro Perrucci, 61 anni, lo scorso 1° giugno, mentre lavoravano in un cantiere di Pianura, quartiere alla periferia occidentale di Napoli. Immigrato in Italia dalla Liberia, Thomas, insieme alla moglie, ha vissuto nel nostro Paese per 18 anni, senza che riuscisse a trovare un lavoro fisso che gli consentisse di mettersi in regola con i documenti. Insieme alla vedova dell'operaio, il premier Conte ha consegnato i permessi di soggiorno anche ai colleghi di Thomas Daniel, gli altri operai che quel 1° giugno scorso sono scampati alla morte, uscendo solo feriti dal crollo di un muro che ha tolto la vita a Thomas e a Ciro Perrucci.

"Thomas era in Italia da 18 anni, con sua moglie, fuggito dalla guerra in Liberia mentre i suoi tre figli crescevano in Ghana. Entrambi con il permesso di soggiorno per scopi umanitari che non hanno potuto rinnovare per i decreti Salvini, non potendo dimostrare di lavorare con un contratto regolare. Stessa situazione per Dario Isaac Kwaku ghanese, in Italia dal 2002. Per Donkor Prince 21 anni e Ameyaw Patrick 27 anni. Da 4 anni in Italia. E sono loro i compagni di lavoro di Thomas scampati alla morte. Sono loro gli invisibili, integrati nella comunità ma irregolari per le nostre leggi. Svegli alle 5 di mattina, caporale, muratori a chiamata e così hanno mantenuto le famiglie, hanno potuto pagare gli affitti di casa a Castelvolturno. Ecco perché mi sembrava doveroso chiedere scusa a Thomas e a tutte le altre vittime dello sfruttamento lavorativo e a quanti hanno perso la vita per cercare un futuro ai loro figli, alle loro famiglie. A Palazzo Chigi direttamente dalle mani del presidente del Consiglio Giuseppe Conte la vedova di Thomas e i tre ghanesi, residenti a Castel Volturno (Caserta), hanno ricevuto i tanti agognati permessi di soggiorno" ha scritto il senatore Ruotolo su Facebook, pubblicando la foto della consegna dei permessi di soggiorno a Palazzo Chigi.