video suggerito

This Is Wonderland: il magico mondo di Alice nel paese delle Meraviglie alla Mostra d’Oltremare Prosegue fino al 30 settembre lo spettacolo This is Wonderland alla Mostra d’Oltremare a Napoli: come acquistare i biglietti per lo show. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

A Napoli prosegue la programmazione dello spettacolo This is Wonderland, che continua ad attrarre grandi e piccini. Partendo dalla fiaba di Charles Lutwidge Dodgson (che la pubblicò sotto lo pseudonimo di Lewis Carroll) poi resa immortale dal capolavoro della Disney del 1951, gli organizzatori si domandano: "E se Alice non fosse mai tornata indietro? Se il finale di quel sogno non fosse uno, ma molteplici? Se li stessimo ancora vivendo?". E aggiungono: "Grazie all’ideazione di un percorso non definito, This is Wonderland vi lascia la libertà di creare il vostro viaggio".

L'evento è organizzato a Fuorigrotta, presso la Mostra d'Oltremare. Tutti i giorni, e fino al 30 settembre, gli spettacoli iniziano alle 19 e terminano all'una di notte, con ultimo ingresso alle 23.45m con ingressi scaglionati ogni 15 minuti. L'ingresso è su Viale Kennedy: per accedere bisognerà acquistare un biglietto (ma i bambini fino a 3 anni non pagano). I biglietti possono essere acquistati anche online, oltre che alla biglietteria.

Inoltre, fanno sapere gli organizzatori:

I biglietti non sono né rimborsabili né modificabili. Se avete acquistato un biglietto per una data specifica e non siete riusciti a partecipare, potrete riutilizzare il vostro ticket dal lunedì al giovedì, escluso i giorni festivi, senza effettuare altre prenotazioni.

Inoltre, per coloro che posseggono un’invalidità certificata pari o superiore al 70%, oppure L. 104 in caso di minori, l’ingresso è gratuito e il loro accompagnatore ha diritto al biglietto ridotto: la manifestazione è priva di barriere architettoniche e fruibile in sedia a rotelle.