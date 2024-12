“Testi poco educativi”, annullato il concerto di Capodanno di Enzo Dong a Benevento

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Enzo Dong. Foto / Fanpage.it

Annullato il concerto di Capodanno di Enzo Dong a Benevento: il rapper originario della zona Nord di Napoli avrebbe dovuto esibirsi nel capoluogo sannita nella notte di Capodanno, ma il Comune di Benevento, come confermato dalla consigliera e presidente della commissione cultura Mara Franzese a Fanpage.it, ha preferito consigliare al direttore artistico di annullare il concerto, a causa dei testi delle sue canzoni considerati «poco educativi». Non si sa chi sarà chiamato ora al posto dell'artista napoletano, al secondo Vincenzo Mazzarella, ma la notizia ha fatto rapidamente il giro della città.

Gli organizzatori, dal canto loro, avevano comunicato solo che "il concerto dell’artista napoletano, Enzo Dong, previsto per il 31 dicembre è stato annullato", ma la notizia dell'annullamento ha fatto subito scalpore anche perché arriva pochi giorni dopo la "bocciatura" di Tony Effe da parte del Comune di Roma, sempre per quanto riguarda il concerto di Capodanno. Il rapper, conosciuto per diverse hit tra cui "Secondigliano regna", "Higuain" e collaborazioni anche con Fedez ed altri autori, aveva spiegato tempo fa in una intervista a Fanpage.it che "se non fosse stato per la musica non so cosa avrei fatto nella vita, non avevo altre chance di futuro, magari sarei finito a spacciare, non avevo altre porte, la musica mi ha proprio salvato".

Ma la scelta di Enzo Dong aveva creato malumori anche in consiglio comunale. Il consigliere Luigi Diego Perifano (AfB) aveva scritto sui social: "Che dire? Una scelta azzeccata per una città che vuole promuovere cultura e attrarre turismo di qualità". Chiaro riferimento all'artista napoletano, che in alcune canzoni usa un linguaggio molto forte. Come nella canzone "YouPorn" in cui dice:

Enzo Dong, Donghito con le tipe

Come nel quartiere, io gli faccio capire qua chi è che comanda

Giro queste tipe, non sono ai miei piedi

Ma le lascio in piedi perché poi voglio guardarle a novanta

Altro testo che già in passato venne indicato come molto forte, fu quello "dedicato" a Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino era appena passato dal Napoli alla Juventus, diventando per i tifosi azzurri un "traditore". E nella canzone che porta proprio il nome del Pipita, "Higuain", uno dei passaggi più controversi fu proprio la sostituzione della parola "traditore" con quella di Higuain:

Mi diverto solo se a morire è un Higuain

A morire è un Higuain, a morire è un Higuain

Lo stesso rapper in quell'occasione spiegò però che quel verso non fosse contro l'attaccante argentino, ma piuttosto "contro l'infame, che ho descritto come Higuain". Testi che, evidentemente, sono stati ritenuti "poco educativi" dal Comune di Benevento che, come spiegato a Fanpage.it, hanno portato all'annullamento del concerto di Capodanno del cantante napoletano.