Scudetto Napoli 2023

Terzo scudetto del Napoli, tutta la squadra finisce sul presepe a San Gregorio Armeno Il maestro presepiale Genny Di Virgilio ha realizzato le statuine che raffigurano tutti i giocatori del Napoli, oltre al mister Spalletti e al presidente De Laurentiis.

A cura di Valerio Papadia

Con tutta la città che si prepara alla festa per la vittoria del terzo scudetto del Napoli – la certezza potrebbe arrivare già domenica 30 aprile – non poteva non unirsi alle celebrazioni anche San Gregorio Armeno, la caratteristica via dedicata all'arte dei presepi. Ci ha pensato allora il maestro presepiale Genny Di Virgilio, che ha realizzato le statuine dell'intera squadra: l'artigiano ha voluto includere proprio tutti, realizzando statuine alte 16 centimetri. "Ho voluto metterci anche qualche panchinaro" ha detto Di Virgilio a Fanpage.it.

Le statuine dei calciatori del Napoli realizzate in due mesi

Menzione speciale per Victor Osimhen, l'attaccante del Napoli, trascinatore di questa squadra, la cui statuina è alta 50 centimetri. Trattamento d'onore anche per l'attaccante georgiano Khvicha Kvaratskhelia, così come per l'allenatore Luciano Spalletti, che con una mano stringe il tricolore e con l'altra indica il numero e per il presidente Aurelio De Laurentiis, anche lui ad indicare il tre con le dita mentre stringe un corno rosso: le tre statuine sono alte 40 centimetri.

Per realizzare tutte le statuine, Genny Di Virgilio e la sua squadra di artigiani hanno impiegato circa due mesi. "Ho messo da parte la scaramanzia – ha detto Di Virgilio – perché sapevo che sarebbe successo".

Il classico corno rosso napoletano diventa azzurro

In occasione della festa per il terzo scudetto, inoltre, Genny Di Virgilio ha anche trasformato il classico corno rosso "collaudato" (vale a dire testato contro la sfortuna) realizzando dei corni azzurri per omaggiare i colori della squadra partenopea.