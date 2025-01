video suggerito

Terzo mandato in Regione Campania, il centrodestra fa ricorso al Tar: “Atto illegittimo” Seconda bordata dopo quella del governo, alla legge regionale che sblocca la possibilità di un terzo mandato per Vincenzo De Luca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il centrodestra campano ricorre al Tar, il Tribunale amministrativo della Campania, contro la norma approvata in Aula che consentirebbe una nuova candidatura per Vincenzo De Luca, già due volte presidente dell'Ente di Palazzo Santa Lucia: «Palese violazione e falsa applicazione della legge» questa l'accusa dell'opposizione regionale.

«Abbiamo presentato ricorso al Tar Campania per chiedere l'annullamento della seduta di Consiglio regionale che si è svolta lo scorso 5 novembre, e durante la quale è stata approvata a maggioranza la legge cosiddetta del ‘terzo mandato' che dà il via libera a una nuova candidatura dell'attuale presidente della Regione, Vincenzo De Luca». La presentazione del ricorso è stata proposta dal capogruppo della Lega, Severino Nappi e condivisa da tutti i consiglieri del centrodestra e di opposizione indipendente: Carmela Rescigno, Aurelio Tommasetti, Antonella Piccerillo, Alfonso Piscitelli, Maria Muscarà, Cosimo Amente, Raffaele Maria Pisacane, Stefano Caldoro, Nunzio Carpentieri, Francesco Cascone, Livio Petitto e Massimo Grimaldi. «Alla base della nostra richiesta la palese violazione e la falsa applicazione della legge in materia di regolamento interno del Consiglio regionale della Campania, oltreché degli articoli 3 e 97 della Costituzione», spiegano.

Qualche giorno fa era trapelato il no del Governo alla legge campana che "sblocca" la possibilità di un terzo mandato per De Luca. Il divieto «è un principio uniforme e inderogabile su tutto il territorio nazionale«, nonché "«funzionale all’esigenza di prevenire il rischio di concentrazione e di personalizzazione del potere, come sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale, amministrativa e di legittimità». Nei giorni scorsi, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari (FdI) aveva commentato: «Su una cosa così importante deve essere lo Stato a decidere».