Terza dose Covid, a Napoli assalto ai centri vaccinali: code lunghissime a Capodimonte e Mostra Solo due hub aperti oggi, 2 gennaio 2022, in tutta la città: sarà possibile vaccinarsi fino alle ore 18.

A cura di Pierluigi Frattasi

Code di centinaia di persone questa mattina all'hub vaccinale della Fagianeria di Capodimonte e alla Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta per la terza dose di vaccino anti-Covid19. Tantissime persone in attesa fin dal mattino, quando hanno aperto i cancelli. Le vaccinazioni avvengono senza prenotazione e senza orario di convocazione. Inoltre, ci sono solo due hub vaccinali aperti in tutta la città (Fagianeria e Mostra d'Oltremare), visto che i distretti sanitari la domenica sono chiusi. Da qui le lunghe file che si stanno registrando in questi giorni, con attese di ore. Una corsa a vaccinarsi probabilmente dovuta anche al fatto che tra poco il Super Green Pass sarà necessario per andare a lavoro. Le vaccinazioni si possono eseguire negli altri giorni, escluse le domeniche come detto, anche nei distretti sanitari e presso le farmacie e gli ambulatori dei medici di famiglia e dei pediatri aderenti alla campagna vaccinale. Ma molti di questi ultimi sono chiusi la domenica.

All'hub vaccinale di Pinetamare, a Castel Volturno, in provincia di Caserta, inoltre, alcuni pazienti sono stati respinti dopo aver atteso inutilmente per un'ora l'apertura. I cartelli informativi davano come giorno di chiusura solo il 1 gennaio. Solo stamattina la notizia che anche oggi non avrebbero vaccinato.

In Campania aumentano i contagi. A Napoli, l'Asl 1 ha comunicato la nuova programmazione dei centri vaccinali in vigore dal 1 gennaio al 9 gennaio 2022. Il 30 dicembre scorso il direttore dell'Asl, Ciro Verdoliva, aveva detto che: “Oggi più che mai siamo pronti a confermare e rinnovare questo sforzo, puntando ad un maggior numero di presenze presso i Centri Vaccinali aziendali, sia per la prima che per la seconda ma – soprattutto – per la terza dose. L’offerta è confermata dalla disponibilità della rete dei Centri Vaccinali / punti vaccinali, così come è confermata la possibilità per i cittadini di accedere senza prenotazione”. I centri vaccinali della Mostra d'Oltremare e della Fagianeria oggi resteranno aperti dalle 9 alle 18.