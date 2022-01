Covid Campania, 13.888 contagi e 4 morti: bollettino di sabato 1 gennaio 2022 In Campania ci sono altri 13.888 casi Covid (su 132.821 test effettuati). Si registrano altri 4 decessi. I dati del bollettino Covid di oggi, 1 gennaio 2022.

A cura di Redazione Napoli

Con i nuovi 13.888 casi registrati, salgono a 597.150 i positivi Covid in Campania dall'inizio dell'epidemia. Ieri sono stati effettuati 132.821 test, tra tamponi molecolari e antigenici rapidi, la percentuale di positività è quindi del 10,46%, leggermente più alta di quella del giorno precedente (9,93%). I dati contenuti nel bollettino Covid quotidiano di oggi, 1 gennaio 2022, emesso dall'Unità di Crisi della Regione Campania.

Dal prospetto diffuso (i dati sono relativi come sempre alle 23:59 del giorno prima, quindi in questo caso del 31 dicembre 2021) si evince che nelle ultime ore è aumentato il numero dei ricoverati: 686 persone sono in degenza ordinaria o area non critica (+11 rispetto alla rilevazione precedente) e 55 sono in Rianimazione (+7). Si registrano inoltre 4 decessi (3 nelle ultime 48 ore e il quarto avvenuto in precedenza ma registrato ieri), che portano a 8.471 il totale delle vittime in Campania. I nuovi dati sui ricoveri portano l'occupazione dei posti letto al 16,39% per la degenza ordinaria e al 7,40 per la Terapia Intensiva; le percentuali sono calcolate sulle rilevazioni del ministero della Salute, che conta 4.186 posti di area non critica e 743 di Rianimazione (tra attive e attivabili) in Campania.

Con i nuovi positivi aumenta ancora il tasso di incidenza settimanale, che sfora quota mille: i 60.835 nuovi casi degli ultimi sette giorni corrispondono a 1071,1 nuovi contagi per 100mila abitanti. Il 1 gennaio 2021 l'incidenza era dieci volte più bassa (107,88), ma il dato dipende molto dal numero di tamponi effettuati: allora erano stati meno di un sesto (20.458 contro i 132.821 di ieri); molto più basso, invece, rispetto a un anno fa, il numero dei ricoverati: il primo gennaio scorso erano 1.359 in area non critica (contro i 686 di oggi) e 104 in Rianimazione (contro i 55 odierni).