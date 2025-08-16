Terza allerta meteo consecutiva a Napoli: domenica 17 maltempo sulla Campania

Terza allerta meteo consecutiva in Campania: la Protezione Civile della Regione, ricordando che è in corso un’allerta meteo Gialla su tutto il territorio regionale fino alle 23:59 di oggi, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un ulteriore avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido per la giornata di domenica 17 agosto su tutta la Campania.

Le precipitazioni saranno improvvise, perché caratterizzate da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale e potranno verificarsi anche con particolare intensità sul nostro territorio in particolare tra le 12 e le 23:59 di domani, domenica 17 agosto.

Saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento.Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane.