Terribile incidente nel Salernitano, auto investe sulle strisce nonna e nipote: grave l'anziana Paura nel Salernitano dove nel pomeriggio di ieri un'automobile ha investito una nonna e la sua nipotina che stavano attraversando sulle strisce. Grave la donna.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Stavano attraversando la strada quando sono state investite da un'automobile. È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 21 febbraio 2025, a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno ad una nonna che stava passeggiando insieme alla sua nipotina. Le due stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Garibaldi, quando l'automobile le ha travolte.

Investite mentre attraversano sulle strisce: cosa è successo

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, venerdì 21 febbraio 2025, nel comune di Castel San Giorgio, in via Garibaldi. Nonna e nipote stavano facendo un giro a piedi quando, mentre stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, sono state investita da un'automobile. Alla guida si trovava un giovane che si è immediatamente fermato e ha allertato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati prontamente i caschi bianchi della polizia municipale di Castel San Giorgio che lo hanno sottoposto ai test di rito: il ragazzo è risultato essere negativo sia ai test alcolemici che a quelli sulle sostanze stupefacenti. Resta da chiarire, invece, la dinamica dello scontro. Oltre agli agenti della polizia locale, sono arrivati anche i soccorritori del 118.

Come stanno nonna e nipote investite nel Salernitano da un'auto

Non appena scattato l'allarme sul posto sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario che hanno trasportato d'urgenza nonna e nipote in ospedale, prima all'Umberto I di Nocera Inferiore, poi in una struttura a Napoli. La bimba fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Ad avere la peggio, invece, la nonna che, soccorsa dalla Croce Azzurra come riporta il Mattino, è finita in codice rosso. Ha riportato la frattura di uno zigomo e dovrà essere sottoposta ad ulteriori approfondimenti maxillo-facciali.