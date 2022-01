Terremoto tra Caserta e Benevento, tre scosse questa mattina: la più forte di magnitudo 2.4 Sciame sismico questa mattina, venerdì 14 gennaio, al confine tra le province di Benevento e Caserta: tre scosse si sono susseguite tra le 5.29 e le 7.12.

A cura di Valerio Papadia

Risveglio turbolento, questa mattina, per chi vive a cavallo tra le province di Caserta e Benevento: la zona è infatti stata interessata da tre scosse di terremoto che si sono verificate nella zona tra le 5.29 e le 7.12 di oggi, venerdì 14 gennaio 2022. Un piccolo sciame sismico ha colpito dunque la zona al confine tra le due province campane, che ricordiamo è un'area sismica nella quale, non di rado, si verificano eventi del genere: le tre scosse, ad ogni modo, sono state di intensità tutto sommato lieve e si sono verificate abbastanza in profondità, per cui non hanno destato particolare preoccupazione tra la popolazione.

Il primo terremoto si è verificato, come detto, alle ore 5.29: si tratta della scossa di intensità maggiore, visto che ha fatto registrare una magnitudo di 2.4, con epicentro a Cervino, nella provincia di Caserta; in questo caso, il terremoto si è verificato a 21 chilometri di profondità. La seconda scossa si è verificata oltre un'ora dopo, alle 6.56, non molto distante, ma nella provincia di Benevento, precisamente a Dugenta: questa volta il terremoto ha avuto una magnitudo di 2.2 della scala Richter e si è verificato a 16 chilometri di profondità. La terza e ultima scossa, infine, è stata avvertita alle ore 7.12 a Valle di Maddaloni, di nuovo nella provincia di Caserta, al confine con il Sannio: si tratta del terremoto con minore intensità, di magnitudo 1.2, ma anche quello avvenuto a profondità minore, ovvero a 9 chilometri.

Come detto in precedenza, nessuna delle tre scosse ha causato particolare preoccupazione a coloro che vivono nei luoghi vicini agli epicentri, mentre non si segnalano nemmeno danni.