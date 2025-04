video suggerito

Terremoto, scossa di magnitudo 2.6 nel cratere del Vesuvio Scossa di 2.6 all'interno del cratere del Vesuvio, nessun danno a persone o cose. In mattinata sciame sismico nei Campi Flegrei, ma eventi non collegati.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una scossa di terremoto si è registrata oggi pomeriggio all'interno del cratere del Vesuvio: la magnitudo è stata di 2.6, ad una profondità pari a zero, e dunque totalmente superficiale. La scossa si è registrata alle 15:27 ora italiana. Non si registrano danni a cose o persone, ma in tutta la zona la scossa è stata ben sentita dai residenti dei vari comuni che si trovano lungo le pendici del Vesuvio stesso.

Questa mattina sciame sismico ai Campi Flegrei

Questa mattina anche i Campi Flegrei hanno fatto registrare una scossa di magnitudo simile (2.4), che non si registrava da diverso tempo e che ha dato vita ad un nuovo sciame sismico. I due eventi non sono ovviamente collegati, come ha già spiegato più volte l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Questo il comunicato dopo la scossa nei Campi Flegrei:

L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle 9:43 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei.A ll’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 8 terremoti.

Non si sono registrati danni a persone o cose neppure in questo caso, ma la scossa ha riportato alta l'attenzione dei residenti, che nelle ultime settimane avevano ripreso le normali attività, senza particolari scosse di terremoto.