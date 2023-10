Terremoto questa sera ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 1.8 avvertita a Napoli e Pozzuoli La scossa è stata registrata alle 20.53 ed è stata avvertita sia a Pozzuoli che a Bagnoli e Fuorigrotta, quartieri della periferia Ovest di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Tremano di nuovo i Campi Flegrei: una nuova scossa di terremoto è stata avvertita alle 20.53 di questa sera, lunedì 2 ottobre. Il terremoto. che ha fatto registrare una magnitudo 1.8 della scala Richter, a una profondità di 2,4 chilometri, è stato distintamente avvertito, sia nella zona della Solfatara e del Lungomare di Pozzuoli, ma anche a Bagnoli e Fuorigrotta, quartieri della periferia occidentale di Napoli che rientrano a pieno nella caldera dei Campi Flegrei. Come spesso accade per i fenomeni sismici in quest'area, in molti riferiscono che la scossa di terremoto è stata accompagnata da un boato.

Intanto, nella caldera dei Campi Flegrei, proprio per fronteggiare i costanti terremoti, quasi all'ordine del giorno, degli ultimi mesi, tutte le istituzioni coinvolte stanno lavorando per la prevenzione dei fenomeni legati al bradisismo e per la sicurezza. In una riunione tenutasi oggi negli uffici della Regione Campania proprio sui Campi Flegrei, sono stati stanziati 30 milioni di euro per ammodernare gli ospedali di Pozzuoli, Procida e Torre del Greco. L'Asl Napoli 2 Nord si è poi impegnata, nei prossimi giorni, a organizzare prove di evacuazione dagli ospedali di Giugliano e Frattamaggiore.