Terremoto oggi ai Campi Flegrei, scossa avvertita alle 17.44 a Pozzuoli

Torna a tremare la terra nella caldera dei Campi Flegrei: una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente alle ore 17.44 di oggi, giovedì 8 gennaio. L'evento sismico è stato avvertito particolarmente a Pozzuoli, spesso epicentro delle scosse di terremoto che si verificano ai Campi Flegrei; la magnitudo non è ancora stata resa nota dall'Ingv, ma l'evento è stato avvertito in maniera abbastanza intensa, soprattutto nella zona alta di Pozzuoli, vicino al vulcano Solfatara, che è stato l'epicentro della scossa, ma anche nella zona del porto e del lungomare della città flegrea, nonché nel quartiere periferico di Arco Felice. Altre scosse, meno intense, si sono registrate nei minuti successivi.