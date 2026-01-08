napoli
Campi Flegrei

Terremoto oggi ai Campi Flegrei, scossa avvertita alle 17.44 a Pozzuoli

Una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente a Pozzuoli, soprattutto nella zona della Solfatara, nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 gennaio.
A cura di Valerio Papadia
Campi Flegrei

Torna a tremare la terra nella caldera dei Campi Flegrei: una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente alle ore 17.44 di oggi, giovedì 8 gennaio. L'evento sismico è stato avvertito particolarmente a Pozzuoli, spesso epicentro delle scosse di terremoto che si verificano ai Campi Flegrei; la magnitudo non è ancora stata resa nota dall'Ingv, ma l'evento è stato avvertito in maniera abbastanza intensa, soprattutto nella zona alta di Pozzuoli, vicino al vulcano Solfatara, che è stato l'epicentro della scossa, ma anche nella zona del porto e del lungomare della città flegrea, nonché nel quartiere periferico di Arco Felice. Altre scosse, meno intense, si sono registrate nei minuti successivi.

Cronaca
Terremoti
napoli
