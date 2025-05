Terremoto oggi a Napoli, scossa di magnitudo 3.1 nei Campi Flegrei alle 14.23

video suggerito

Scossa di terremoto 3.1 ai Campi Flegrei alle 14.23 di oggi, mercoledì 14 maggio: "Un nuovo sciame sismico", spiega il Comune di Pozzuoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei: la terra ha tremato alle 14.23 ora italiana, con epicentro a ridosso del cratere degli Astroni, nel territorio di Pozzuoli. Al momento non si registrano danni a persone o cose. La magnitudo è di 3.1 come rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ed è avvenuto ad una profondità di 2 chilometri. Subito dopo sono avvenute altre due scosse minori: 1.3 e 1.0 rispettivamente alle 14.24 ed alle 14.35 ora italiana.

Appena due ore prima, il Comune di Pozzuoli aveva fatto sapere che l'Osservatorio Vesuviano aveva comunicato "la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 12:06 del 13/05/2025 e costituito in via preliminare da 49 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (49 localizzati) e magnitudo massima Md = 4.4 ± 0.3", come si leggeva in una nota del comune.

La scossa 3.1 registrata quest'oggi costituisce l'inizio di un nuovo sciame sismico, ha fatto sapere l'Ingv e come comunicato dallo stesso comune puteolano:

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore 14:23 (UTC 12:23 del 14.05.2025) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei.

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:

Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891

Protezione Civile: 081/18894400

In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.

Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei.