video suggerito

Terremoto oggi a Napoli, scossa di magnitudo 2 nei Campi Flegrei alle 9.13 La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, sia a Pozzuoli che nella zona orientale di Napoli. Alle prime luci di oggi c’era stata un’altra scossa. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La giornata è iniziata, come spesso accade, all'insegna del bradisismo nei Campi Flegrei: una scossa di terremoto di magnitudo 2 si è verificata alle ore 9.13 di oggi, domenica 18 maggio, come comunicato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La scossa di terremoto, che ha avuto un ipocentro, quindi una profondità, di circa 2 chilometri, ha avuto come epicentro invece la zona della Solfatara, quindi è stata distintamente avvertita a Pozzuoli, ma anche nella zona orientale di Napoli, come ad Agnano, quartiere che rientra nella caldera dei Campi Flegrei.

A proposito dell'evento sismico, proprio il Comune di Pozzuoli, zona dell'epicentro, ha comunicato alla cittadinanza quanto segue: "L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.0 ± 0.3 localizzato in località Solfatara. Il sisma si è prodotto alle 09:13 ora locale (UTC 07:13) del 18/05/2025, alla profondità di 2.27 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro".

Alle prime luci di oggi c'è stata una scossa meno intensa

In realtà, la giornata odierna era già iniziata con una scossa di terremoto: all'alba, intorno alle 7.27, un altro evento sismico, meno intenso, si è registrato nella caldera dei Campi Flegrei: la scossa di terremoto ha avuto una magnitudo di 1.7 della scala Richter ma è stata comunque avvertita dalla popolazione.