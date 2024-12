video suggerito

Terremoto nel Salernitano: scossa di magnitudo 2.3 con epicentro a Polla, in Cilento Scossa di terremoto a Polla, in Cilento: magnitudo 2.3, registrata dall'Ingv alle 7.35 di questa mattina. Non ci sarebbero al momento danni a persone o cose.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Scossa di terremoto questa mattina nel Salernitano: la terra ha tremato in Cilento, con epicentro a circa due chilometri a nord di Polla. La scossa è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: la magnitudo rilevata dagli strumenti è stata di 2.3 con una profondità di 9 chilometri. La scossa è avvenuta alle 7.35 del mattino ora italiana, ed è stata avvertita distintamente dalla popolazione residente in zona. Tuttavia, al momento non si registrano danni a persone o cose.