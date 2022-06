Terremoto nel Beneventano, scossa di magnitudo 2.6 avvertita dalla popolazione L’evento sismico, di magnitudo 2.6 della scala Richter, si è verificato alle 8.10 di questa mattina a Sassinoro, in provincia di Benevento.

A cura di Valerio Papadia

Mattinata movimentata quella di oggi, mercoledì 1 giugno 2022, per alcuni abitanti di Sassinoro, piccola cittadina della provincia di Benevento: intorno alle 8.10, infatti, una scossa di terremoto ha fatto tremare la terra. L'evento sismico, come ha riferito l'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) è stato di bassa intensità, con una magnitudo di 2.6 della scala Richter, ma è stato comunque avvertito dalla popolazione. Alcuni abitanti di Sassinoro, infatti, hanno riferito sui social network di aver distintamente avvertito la scossa di terremoto, probabilmente anche a causa della profondità non eccessiva in cui si è verificato l'evento sismico, ovvero 10 chilometri. Un terremoto "breve ma intenso" – come riferiscono i residenti – che fortunatamente non ha causato danni a persone o cose.

Quella di Sassinoro, quasi al confine con il Molise, e del Sannio in generale, al pari dell'Irpinia, è una zona sismica, non nuova ad eventi del genere. All'inizio del 2022, precisamente nel febbraio scorso, ad esempio, la cittadina è stata scossa da un terremoto di magnitudo 3.1 della scala Richter.