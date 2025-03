video suggerito

Terremoto nei Campi Flegrei, scossa alle 21.46 di magnitudo 2.1 Terremoto alle 21.46 di oggi giovedì 6 marzo: magnitudo 2.1, epicentro nel Golfo poco distante dal lungomare di via Napoli a Pozzuoli. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Torna a tremare la terra ai Campi Flegrei: dopo un periodo di relativa calma, con scosse leggere e di magnitudo bassa, alle 21.46 di oggi giovedì 6 marzo c'è stata una scossa di 2.1 di magnitudo, con epicentro a poca distanza dal lungomare di via Napoli, nel territorio di Pozzuoli. Non si registrano danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita anche a Bagnoli e, in misura minore, a Fuorigrotta. Tanto spavento anche perché, come accade frequentemente, la scossa è stata accompagnata da un forte boato.

Il Comune di Pozzuoli ha fatto sapere in una nota:

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.1 ± 0.3 localizzato nei pressi del golfo di Pozzuoli, nell’area tra Dazio e Gerolomini. Il sisma si è prodotto alle 21:46 ora locale (UTC 20:46) del 06/03/2025, alla profondità di 2.9 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 Protezione Civile: 081/18894400