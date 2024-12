video suggerito

Terremoto Caserta, oggi due scosse a Roccamonfina e Sessa Aurunca Scosse a Sessa Aurunca e Roccamonfina, nell'alto Casertano. Nessun danno a persone o cose.

A cura di Redazione Napoli

Due scosse di terremoto oggi, sabato 14 dicembre, registrate dai sismografi dell'Ingv, istituto di geofisica e vulcanologia, nell'Alto Casertano. La prima, a mezzogiorno, magnitudo 2.4 scala Richter a Sessa Aurunca, il comune più ad Ovest della Campania, al confine col Lazio. La seconda, a mezzogiorno e un minuto, a Roccamonfina, magnitudo 2.4. I due centri sono distanti circa 12 chilometri l'uno dall'altro. Non si hanno notizie di danni a persone o cose

Roccamonfina, scuole chiuse per una settimana

Il 9 dicembre scorso, proprio a Roccamonfina, c'era stato un terremoto magnitudo 3.6, nettamente avvertito dalla popolazione e causa di alcuni danni, lievi ma evidenti, ad alcuni tetti e ad una scuola. Il sindaco roccano Carlo Montefusco ha annunciato, in via cautelativa, la proroga della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al prossimo 20 dicembre 2024:«Considerato che l’evento sismico è ancora in evoluzione, in via del tutto prudenziale e in attesa delle ultime verifiche delle condizioni di integrità strutturale da parte dei tecnici strutturisti della Regione, ho disposto la proroga della chiusura delle scuole».

Perché le scosse terremoto nel Casertano?

«Interessano tutto l'Appennino. Eventi sismici come questo ce ne sono circa 200 all'anno in Italia, magnitudo tra 3 e 4. Sono eventi di bassa energia e distribuiti su quasi tutto il territorio nazionale». A dirlo è il professor Carlo Doglioni, presidente dell'Ingv.