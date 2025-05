video suggerito

Terremoto 2.6 ai Campi Flegrei, lieve scossa oggi 23 maggio alle 12.44 Scossa di terremoto di natura bradisismica ai Campi Flegrei oggi 23 maggio alle 12.44.

A cura di Redazione Napoli

Una scossa di terremoto alle 12.44 di oggi, 23 maggio 2025, si è verificata in zona Campi Flegrei. Il terremoto, stimato di magnitudo 2.6 scala Richter è di natura bradisismica ed stato avvertito dai residenti. È stato percepito come lieve – epicentro a 2.5 km di profondità – e non ha causato danni. Nella rete dei sismografi dell'Ingv collocati nell'area della caldera flegrea, il sensore che ha avuto l'oscillazione più ampia è quello collocato a Monte Nuovo.

Il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni scrive sui social del Comune:

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.6 ± 0.3 localizzato in località Cratere di Monte Nuovo. Il sisma si è prodotto alle 12:44 ora locale (UTC 10:44) del 23/05/2025, alla profondità di 2.55 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro.