Terremoto Campi Flegrei, nuove scosse: la più forte di 2.7. A Pozzuoli chiuso il parco archeologico: eventi annullati Nuove scosse in mattinata ai Campi Flegrei. Le più forti di magnitudo 2.7 e 2.5, a distanza di un minuto tra le 9,58 e le 9,59. Chiuso il Parco Archeologico: annullati gli eventi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Nuove scosse di terremoto, le più forti di magnitudo 2.7 e 2.5, a distanza di un minuto tra le 9,58 e le 9,59, precedute da una terza di 2.5 alle ore 9,21, si stanno registrando ai Campi Flegrei questa mattina, venerdì 6 dicembre 2024. I sismi sono stati segnalati dai sismografi con epicentro in via Gerolamini, nei pressi dell'Accademia Aeronautica, nella zona tra Pozzuoli e Bagnoli, ed in superficie, con profondità attualmente stimata a 100 metri. Le scosse arrivano dopo una notte particolarmente turbolenta, con un sisma di magnitudo 3.4 alle ore 5,33, preceduto da un'altra scossa poco prima delle 2 di notte, di magnitudo 1.9. Per l'Osservatorio Vesuviano Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) è in corso uno sciame sismico.

Chiuso il Parco Archeologico Campi Flegrei

Il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, che gestisce oltre 20 siti tra i comuni di Pozzuoli, Bacoli e Giugliano e il Museo archeologico nel Castello di Baia, in provincia di Napoli, ha spiegato che resteranno chiusi al pubblico fino alla conclusione dello sciame sismico e all'esito dei successivi controlli di sicurezza. L'evento previsto per questa mattina al Parco archeologico delle Terme di Baia è stato rinviato a data da destinarsi.

ha comunicato:

A seguito della sequenza di eventi sismici in corso nell'area flegrea, i siti del Parco sono temporaneamente chiusi al pubblico fino alla conclusione dello sciame e all'esito dei successivi controlli di sicurezza.L'evento previsto per questa mattina al Parco archeologico delle Terme di Baia è rinviato a data da destinarsi.

La situazione è costantemente monitorata dal Comune di Pozzuoli, guidato dal sindaco Luigi Manzoni, che ha pubblicato un aggiornamento:

L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 05:33 del 06/12/2024 (UTC 04:33 del 06/12/2024) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei.

All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 11 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (11 localizzati) e una magnitudo massima Md = 3.4 ±0.3 Si riporta l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo Md≥1, localizzati in zona Gerolomini.

Si riporta di seguito l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo Md≥ 1.0

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:

– Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891

– Protezione Civile: 081/18894400 In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei.