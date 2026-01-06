napoli
Campi Flegrei

Terremoto Campi Flegrei, due scosse nella notte, la più forte 3.1

Due scosse bradisismiche ai Campi Flegrei nella notte del 6 gennaio: magnitudo 3.1 e 2.9, registrate a bassa profondità.
A cura di Redazione Napoli
Campi Flegrei

Nella notte del 6 gennaio due eventi sismici di natura bradisismica sono stati registrati nell'area dei Campi Flegrei. Il primo sisma, di magnitudo Md 3.1, è avvenuto alle ore 3.23 a una profondità di circa 2 chilometri. Pochi secondi dopo, alle ore 3.24, è stato registrato un secondo evento di magnitudo Md 2.9, con ipocentro a circa 3 chilometri di profondità.

I due terremoti, ravvicinati nel tempo e localizzati nella stessa area, quella della Solfatara, rientrano nella dinamica bradisismica in atto. Al momento non risultano segnalazioni ufficiali di danni a persone o cose.

Il primo bollettino dell'anno 2026 nel "supervulcano" Flegreo, emesso dall'Osservatorio Vesuviano afferente all'Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia riferisce –   nella settimana compresa tra il 29 dicembre 2025 e il 4 gennaio 2026 – conferma un incremento della velocità di sollevamento nell’area di massima deformazione, con un valore medio di circa 25 millimetri al mese.

Cronaca
Terremoti
napoli
