Terremoto Avellino, scossa 2.4 stamattina a Montefusco Scossa 2.4 di magnitudo a Montefusco, in provincia di Avellino, alle 7.40 di oggi venerdì 20 dicembre: non si registrano danni a persone o cose.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Una scossa di terremoto di 2.4 di magnitudo si è registrata questa mattina nei pressi di Montefusco, in provincia di Avellino, a cavallo con la provincia di Benevento. Non si registrano danni a persone o cose, ma la scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione. La scossa si è registrata alle 7.40 di questa mattina, a circa un chilometro da Montefusco e ad una profondità di 18 chilometri. La scossa è stata registrata dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Nella zona, le scosse (per lo più di minore intensità) sono abbastanza frequenti: il Comune di Montefusco si trova infatti nella zona di sismicità alta della Regione Campania, che comprende tutta la fascia interna, Sannio, Alta Irpinia, Matese e zone del Cilento. In generale, l'intera Campania è una zona a medio-alta sismicità. Le uniche aree dove i terremoti sono considerati praticamente assenti (intesi come epicentri), sono il Litorale Domizio e la costiera sorrentino-amalfitana, oltre ad alcune zone litoranee del Cilento. Per il resto, tra il bradisismo dei Campi Flegrei, le zone Vesuviane, e tutta la parte della Regione interna, oscillano tra il medio e l'alto rischio sismico, e in alcune zone come proprio quella flegrea i terremoti sono praticamente giornalieri, seppur per lo più al di sotto dell'1.0 di magnitudo.