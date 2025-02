Terremoto ai Campi Flegrei, tre scosse una dietro l’altra alle 18.13: la più forte di magnitudo 2.1

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Dopo l'intenso e lungo sciame sismico che ha contraddistinto i giorni scorsi, torna a tremare la terra nei Campi Flegrei: a partire dalle ore 18.13 di oggi, venerdì 21 febbraio, tre scosse di terremoto si sono susseguite, a distanza di tempo ravvicinata, nella caldera del supervulcano e sono state distintamente avvertite dalla popolazione. Come si evince guardando il sismografo dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la prima scossa di terremoto, quella delle ore 18.13, è stata la più intensa, con una magnitudo di 2.1 della scala Richter; le altre due, che si sono susseguite nel giro di un paio di minuti, sono state invece meno intense, ma sono state ad ogni modo avvertite, soprattutto a Pozzuoli, spesso epicentro degli eventi sismici.

Già nella mattinata odierna, però, i sismografi nei Campi Flegrei avevano oscillato: una scossa di magnitudo 2.3 della scala Richter è stata registrata alle ore 8.53 di oggi. L'evento sismico di questa mattina non è stato avvertito soltanto nei Comuni strettamente dei Campi Flegrei come Pozzuoli e Bacoli, ma anche nei quartieri dell'area occidentale di Napoli che rientrano nell'area della caldera, come Bagnoli e Fuorigrotta.