Terremoto ai Campi Flegrei, scossa questa mattina di magnitudo 1.8: avvertita a Napoli e Pozzuoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È iniziata in maniera turbolenta la giornata di oggi, martedì 18 novembre, ai Campi Flegrei: una nuova scossa di terremoto si è registrata nella caldera del supervulcano questa mattina. L'evento sismico si è verificato, precisamente, alle ore 6.05: stando a quanto comunicato dall'Ingv – l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – la scossa di terremoto ha avuto una magnitudo di 1.8 della scala Richter e si è verificato a una profondità di 3 chilometri, ragione per cui è stata avvertita dalla popolazione, sia nella zona della Solfatara a Pozzuoli, sia a Bagnoli, quartiere della periferia Ovest di Napoli che rientra nella caldera. La scossa è stata poi seguita da altre due, meno intense, alle ore 6.10 e alle 7.

A proposito dell'evento sismico di magnitudo 1.8 delle ore 6.05, il Comune di Pozzuoli, attraverso i social, ha comunicato alla cittadinanza: "L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1.8 ± 0.3 localizzato nei pressi di via Antiniana. Il sisma si è prodotto alle 06:05 ora locale (UTC 05:05) del 18/11/2025, alla profondità di 2,85 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro".