Terremoto ai Campi Flegrei, scossa intensa avvertita stasera alle 23.12

Trema la terra nei Campi Flegrei questa sera, martedì 17 febbraio: un evento sismico è stato registrato alle ore 23.12. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha ancora comunicato la magnitudo della scossa di terremoto, che ad ogni modo è stata distintamente avvertita, in maniera anche abbastanza intensa, in tutta l'area dei Campi Flegrei, in paricolar modo a Pozzuoli e in tutti i suoi quartieri, ma anche a Bacoli, Monte di Procida, Quarto e perfino sul litorale flegreo-domitio, a cavallo tra il Comune di Pozzuoli e quello di Giugliano. Come spesso accade nei Campi Flegrei, la scossa di terremoto è stata accompagnata da un boato.