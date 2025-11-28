Terremoto ai Campi Flegrei, scossa intensa avvertita alle 16.29: accompagnata da un boato

Ancora una scossa di terremoto, avvertita piuttosto intensamente, nella caldera dei Campi Flegrei: un nuovo evento sismico è stato registrato alle ore 16.29 di oggi, venerdì 28 novembre. Il terremoto, come detto, è stato avvertito in maniera netta, soprattutto a Pozzuoli, spesso epicentro degli eventi sismici, ma anche a Bacoli, Quarto, Licola e nella parte occidentale di Napoli: come riferiscono alcuni residenti, la scossa è stata accompagnata da un boato, fenomeno molto frequente nella caldera dei Campi Flegrei. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha successivamente reso noto che il terremoto ha avuto una magnitudo di 2.6 della scala Richter e si è verificato a una profondità di 2 chilometri, molto bassa, motivo per il quale è stata avvertita così distintamente.

Anche il Comune di Pozzuoli ha ragguagliato la cittadinanza sulla scossa: "L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.6 ± 0.3 localizzato in mare nel golfo di Pozzuoli. Il sisma si è prodotto alle 16:29 ora locale (UTC ore 15:29 ) del 28/11/2025, alla profondità di 2,3 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro" ha scritto l'amministrazione.

Questa mattina uno sciame sismico nei Campi Flegrei

La scossa di terremoto delle 16.29 arriva a poche ore di distanza dalla conclusione di uno sciame sismico, che ha attraversato i Campi Flegrei a partire dalla mattinata odierna. Lo sciame è stato caratterizzato da 24 terremoti, il più intenso dei quali ha avuto una magnitudo di 2.2 della scala Richter.