Terremoto ai Campi Flegrei, scossa e boato avvertiti tra Napoli e Pozzuoli Un terremoto, con relativo boato, è stato distintamente avvertito dalla popolazione intorno alle 15.30 di oggi, venerdì 21 gennaio 2022.

A cura di Valerio Papadia

Trema ancora la terra nella caldera del supervulcano dei Campi Flegrei: una scossa di terremoto è stata distintamente avvertita dalla popolazione, tra Pozzuoli e la zona Ovest di Napoli, intorno alle 15.30 di oggi, venerdì 21 gennaio 2022. Tantissime persone, residenti tra la parte alta di Pozzuoli, dove sorge il vulcano Solfatara, e la zona Pisciarelli ad Agnano, periferia occidentale di Napoli, riferiscono di aver avvertito nettamente la scossa di terremoto, accompagnata anche da un forte boato, come spesso succede durante gli eventi sismici nei Campi Flegrei. I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano, quelli posti a Pozzuoli, ma anche quelli posti nella vicina Bacoli (siamo sempre all'interno della caldera dei Campi Flegrei, ndr), hanno registrato la scossa proprio intorno alle 15.30; pochi minuti dopo l'evento sismico, l'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) ha reso nota l'intensità del terremoto, di magnitudo 1.3 della scala Richter, a una profondità di 3 chilometri, per questo distintamente avvertito dalla popolazione.

La caldera dei Campi Flegrei, proprio a causa dell'omonimo supervulcano, è altamente sismica: dall'inizio di questo 2022, cominciato da pochi giorni, si sono già verificati diversi eventi sismici, il più intenso dei quali è stato quello del 6 gennaio, che ha avuto una magnitudo di 2.3. Anche il 2021 si è chiuso in maniera abbastanza turbolenta: nel mese di dicembre, infatti, l'area è stata attraversata da molti sciami sismici e, soltanto nel mese che ha chiuso l'anno, ci sono state 163 scosse di terremoto. Come detto in precedenza, però, si tratta di un'area vulcanica e altamente sismica, contraddistinta dal fenomeno del bradisismo, caratterizzato dall'innalzamento e dall'abbassamento del suolo.