Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.1 nella notte: sciame sismico in corso

Sciame sismico in corso dalla notte ai Campi Flegrei; registrate 20 scosse, la più forte alle 1.53, di magnitudo 2.1 Richter e a 3 km di profondità.

Un nuovo sciame sismico è cominciato alle 1.51 di oggi, 1 marzo, nell'area dei Campi Flegrei; la scossa di terremoto più forte è stata registrata alle 1.53 (ora italiana), con magnitudo 2.1 Richter, localizzata a Cigliano, frazione di Pozzuoli, in provincia di Napoli; la profondità stimata, si legge sul sito internet, dell'Ingv, è di 3 km.

L'avvio dello sciame sismico è stato comunicato in mattinata dal Comune di Pozzuoli sui social. Si legge nel post:

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 01:51 (UTC 00:51) del 01/03/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei.All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 20 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (9 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.1 ± 0.3