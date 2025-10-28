Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.0 alle 5,13 di oggi nel Golfo di Pozzuoli
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 è stata registrata questa mattina, martedì 28 ottobre, alle ore 5,13, ai Campi Flegrei dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia. Il sisma è stato localizzato in via preliminare nel Golfo di Pozzuoli, di fronte alla costa di Bacoli, ad una profondità stimata di 1,6 chilometri. Al momento non sono stati segnalati danni a cose o persone. La scossa è stata avvertita a Bacoli, al Fusaro e nella zona di Pozzuoli, Arco Felice e via Artiaco, via Vigna.
Osservatorio Vesuviano: "Evento sismico"
L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato al Comune di Pozzuoli, guidato dal sindaco Luigi Manzoni, che si è verificato un evento sismico. I tecnici della protezione civile stanno monitorando la situazione per raccogliere eventuali segnalazioni di dissesti.
L'Ingv ha comunicato:
L’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.0 ± 0.3 localizzato nel golfo di Pozzuoli. Il sisma si è prodotto alle 05.13 ora locale (UTC 04:13) del 28/10/2025, alla profondità di 1.6 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:
- Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891
- Protezione Civile: 081/18894400
Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei.