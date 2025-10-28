Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.0 alle 5,13 di oggi nel Golfo di Pozzuoli

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 è stata registrata questa mattina, martedì 28 ottobre, alle ore 5,13, ai Campi Flegrei dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia. Il sisma è stato localizzato in via preliminare nel Golfo di Pozzuoli, di fronte alla costa di Bacoli, ad una profondità stimata di 1,6 chilometri. Al momento non sono stati segnalati danni a cose o persone. La scossa è stata avvertita a Bacoli, al Fusaro e nella zona di Pozzuoli, Arco Felice e via Artiaco, via Vigna.

Osservatorio Vesuviano: "Evento sismico"

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato al Comune di Pozzuoli, guidato dal sindaco Luigi Manzoni, che si è verificato un evento sismico. I tecnici della protezione civile stanno monitorando la situazione per raccogliere eventuali segnalazioni di dissesti.

L'Ingv ha comunicato: