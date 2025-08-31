napoli
video suggerito
video suggerito
Campi Flegrei

Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.3 alle 16.10 di oggi. Iniziato uno sciame sismico

Una scossa di terremoto è stata avvertita alle ore 16.10 di oggi, domenica 31 agosto, nei Campi Flegrei; nella caldera è iniziato un nuovo sciame sismico.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Campi Flegrei

Torna a tremare la terra nei Campi Flegrei: una scossa di terremoto è stata registrata alle 16.10 di oggi nella caldera del supervulcano. L'evento sismico, che ha avuto una magnitudo di 3.3 della scala Richter e si è verificato a una profondità molto esigua, soltanto 0,7 chilometri, è stato distintamente avvertito dalla popolazione, soprattutto a Pozzuoli, città epicentro dei Campi Flegrei, dove si concentra la maggior parte dei terremoti.

"L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa Amministrazione che a partire dalle ore locali 16:09 (UTC 14:09) del 31/08/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei" ha comunicato alla cittadinanza il Comune di Pozzuoli. "In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno".

Il terremoto delle 16.10 segue quello che si è verificato nella mattinata di oggi: intorno alle 11.27, una scossa di terremoto di magnitudo 1.8 è stata registrata nella zona di Cigliano, area collinare di Pozzuoli.

Cronaca
Terremoti
0 CONDIVISIONI
Immagine
Incidente sull'Autostrada A3 a Portici, morti due ragazzi di 22 e 27 anni
Altri due giovani sono rimasti feriti gravemente
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views