Terremoto ai Campi Flegrei, scossa con boato a Baia oggi alle 17.04 Scossa di terremoto nel pomeriggio del 2 gennaio ai Campi Flegrei, avvertita in diversi comuni della zona e localizzata al largo di Baia.

A cura di Nico Falco

Una scossa di terremoto è stata registrata in area Campi Flegrei nel pomeriggio di oggi, 2 gennaio 2025; l'evento è stato individuato dai sismografi dell'Ingv alle ore 17.04 (ora italiana), con epicentro localizzato al largo del golfo di Baia, frazione di Bacoli, ad una profondità di 1.7 km.

I dati sulla magnitudo non sono ancora stati diffusi; non risultano danni o feriti. La scossa, stando alle segnalazioni di numerosi utenti, sarebbe stata preceduta da un boato; è stata avvertita in diversi comuni e zone dell'area flegrea, tra cui Bacoli, Arco Felice, Baia, Fusaro, Monte di Procida, via Campana (tratto che ricade nel territorio di Pozzuoli) e Solfatara.