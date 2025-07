Terremoto ai Campi Flegrei, scossa 2.1 di magnitudo alle 15.12 di questo pomeriggio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un nuovo evento sismico si è registrato ai Campi Flegrei, nell'area occidentale di Napoli, dove alle 15.12 di questo pomeriggio di martedì 15 luglio si è registrata una scossa di 2.1 di magnitudo. Non si registrano danni a persone o cose. La scossa, localizzata nei pressi di Monte Nuovo, è stata distintamente avvertita dai residenti in zona, vista anche la sua bassa profondità: appena tre chilometri, praticamente quasi superficiale. Sui social il tam tam è partito pochi istanti dopo: ma al momento a parte lo spavento di una scossa che ha "risvegliato" i residenti dopo qualche giorno di tranquillità, non si registrano particolari criticità, in un'area affetta da bradisismo ormai da decenni. Il prefetto di Napoli. Michele Di Bari, ha annunciato che presiederà "alle 18.30 una riunione di aggiornamento sulla questione bradisismo presso il Centro Operativo Comunale di Monterusciello", al termine. della quella terrà anche un punto stampa.

Questo il comunicato del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, poco dopo la scossa di terremoto registrata oggi nei Campi Flegrei: