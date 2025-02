video suggerito

Terremoto ai Campi Flegrei: nuove scosse avvertite anche a Napoli, riunione di emergenza in prefettura Non si fermano le scosse ai Campi Flegrei: due nuovi eventi sismici di una certa rilevanza avvertiti in diverse aree della città di Napoli. Controlli sulle scuole per valutare le condizioni.

A cura di Redazione Napoli

Continua lo sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei e, dopo l’evento di magnitudo 3.9 di questo pomeriggio localizzato tra Baia e Bacoli, ci sono da registrare almeno altre due scosse di discreta intensità. Alle 17:18, infatti, i sismografi dell’osservatorio vesuviano hanno registrato una nuova oscillazione estremamente rilevante. Un evento percepito in diverse zone della città, cui sono seguiti altri movimenti di bassa intensità. La stima preliminare della magnitudo è 2,3, ma si tratta dell’ennesimo evento che coinvolge la zona dei Campi Flegrei ed è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare delle zone tra Bacoli, Pozzuoli e il quartiere di Fuorigrotta.

Poco dopo, alle 17:32 un altro evento di intensità leggermente maggiore, con una prima stima della magnitudo che è segnalata in 2.7, a una profondità di 2,5 chilometri e con una geolocalizzazione nel comune di Pozzuoli.

Come vi abbiamo raccontato, a breve si terrà una riunione di emergenza in prefettura, per valutare gli interventi da impostare (c'è la segnalazione del danneggiamento della rete idrica in parte del comune di Bacoli). Tra le altre cose, ci sono diverse scuole su cui i tecnici hanno intenzione di eseguire delle verifiche per valutare l’eventuale esistenza di danni.