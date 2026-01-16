Terremoti ai Campi Flegrei e Vesuvio, scossa di magnitudo 2.2 alla Solfatara: “Sciame sismico”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 è stata registrata ai Campi Flegrei, alle ore 21,33 di oggi, venerdì 16 gennaio, dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma è avvenuto con epicentro attualmente stimato nella zona della Solfatara, ad una profondità di circa 2,5 chilometri, ed è stato accompagnato da una serie di altre piccole scosse. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. La scossa è stata avvertita dalla popolazione della zona circostante, sia nell'area di Pozzuoli, in via Napoli e al Porto, che di Agnano.

Un altro terremoto è stato registrato sul Vesuvio, alle 21,47, di magnitudo 1.3 e ad una profondità di meno di cento metri. I due eventi non sono collegati. Le scosse del Vesuvio, infatti, sono legate all'abbassamento del cratere. Il vulcano è quiescente e in stato di allerta verde, quello più basso.

L'Osservatorio Vesuviano: "Sciame sismico in corso"

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato al Comune di Pozzuoli, guidato dal sindaco Luigi Manzoni, che a partire dalle ore locali 21:27 del 16 gennaio 2026 (UTC 20:27) "è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei".

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:

Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891

Protezione Civile: 081/18894400

In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei.