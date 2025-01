video suggerito

Terremoto ai Campi Flegrei oggi 13 gennaio, l’Osservatorio Vesuviano: “È sciame sismico” L’Osservatorio Vesuviano Ingvi: “In corso sciame sismico”. Tre scosse di terremoto ai Campi Flegrei, una alle 7,58 di magnitudo 1.2, le altre due attorno alle ore 1,36. Il Comune di Pozzuoli: “Accompagnate da boato” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

78 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Uno sciame sismico è in corso ai Campi Flegrei a partire dalle ore 7,58 di oggi, lunedì 13 gennaio 2025. A comunicarlo è l'Osservatorio Vesuviano dell'Ingvi, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, come riportato in una nota del Comune di Pozzuoli.

Tre scosse di terremoto sono state registrate nella notte e questa mattina nella zona dei Campi Flegrei. La più recente, di magnitudo 1.2 alle ore 7,58 di stamani, ad una profondità di 2.1 km. Questo sisma è stato preceduto da altre due scosse, di magnitudo 1.5 e 1.3, avvenute a distanza di pochi secondi l'una dall'altra, attorno alle ore 1,36. In questo ultimo caso i sismi sono stati localizzati dai sismografi nella zona Pisciarelli, ad una profondità attualmente stimata di 2.7 km.

I terremoti sono stati avvertiti dalla popolazione della zona di Pozzuoli, alcuni cittadini hanno segnalato il tremolio avvertito con diversi post sui social, come si legge sulla pagina Facebook "Quelli della zona rossa del vulcano Campi Flegrei".

La scossa delle ore 7,58

L'Osservatorio Vesuviano: "Sciame sismico"

L'Osservatorio Vesuviano ha comunicato al Comune di Pozzuoli che è in corso uno sciame sismico. Nella nota rilasciata dall'amministrazione puteolana, retta dal sindaco Luigi Manzoni, si legge:

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 07:58 (UTC 06:58) del 13.01.2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei con magnitudo massima preliminare Md = 1.1 ± 0.3 Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891

Protezione Civile: 081/18894400 In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei.

Le scosse delle ore 1,36

Il Comune di Pozzuoli: "Terremoti con boato"

Il Comune di Pozzuoli nella notte aveva diramato una nota in merito ai due sismi registrati attorno alle ore 1,36:

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1,5±0,3 localizzato nei pressi di Via Pisciarelli. Il sisma si è prodotto alle 01:36 ora locale (UTC 00:36), alla profondità di 2.7 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891

Protezione Civile: 081/18894400 Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei.