Terremoto a Striano, scossa alle 6.40: magnitudo 2.5, avvertita anche nel Vesuviano Una scossa di terremoto di 2.5 di magnitudo è stata avvertita questa mattina a Striano, in provincia di Napoli, e avvertita fino a Nola. Non si registrano danni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata questa mattina a Striano, in provincia di Napoli: la scossa è stata avvertita in tutta la zona del Vesuviano e nel territorio nolano. Non si registrano danni a persone o cose.