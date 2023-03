Terremoto a Napoli oggi: scossa 2.6 nella zona dei Campi Flegrei. È sciame sismico Scossa magnitudo 2.6 distintamente avvertita nella zona dei Campi Flegrei tra Napoli e Pozzuoli. Poi altre repliche. Spavento fra i cittadini.

A cura di Redazione Napoli

Il sismografo area Flegrea oggi 4 marzo 2023

Scossa di terremoto scuote i Campi Flegrei oggi, sabato 4 marzo 2023 poco dopo le 14.15 e si porta dietro altre repliche, al momento tre. Il primo sisma, magnitudo 2.6 scala Richter è stato distintamente avvertito dalla popolazione. A Fanpage.it arrivate segnalazioni da varie zone: Quarto, Pisani, Arco Felice, via Campana e via Napoli a Pozzuoli, dal quartiere napoletano di Bagnoli e da quello di Agnano-Astroni, dal Rione Solfatara e da Monteruscello. Molte persone hanno riferito, come già in altre occasioni, di aver sentito insieme alla scossa un boato.

Successivamente, circa venti minuti dopo, verso le 14.35, nuova scossa magnitudo 1.7, un'altra alle ore 15 (magnitudo 2.1) e una successiva di pochi minuti.

Nella città di Napoli sono giunte segnalazioni del terremoto dalle aree collinari, Vomero e rione Alto ma anche dalla zona di Capodimonte. Non si ha fortunatamente alcuna notizia di danni a persone o cose.

I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno chiaramente registrato in tempo reale l'evento tellurico, la profondità è minore di 3 chilometri (2.900 metri). Le persone che vivono nell'area puteolana hanno avvertito chiaramente il terremoto, alcuni sono usciti dalle case, preoccupati.