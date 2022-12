Terremoto sul Vesuvio oggi: scossa magnitudo 2.5, epicentro nel cono del vulcano Terremoto con epicentro il cono del Vesuvio alle 20.50 di oggi, domenica 18 novembre. Nessun danno a cose o persone, sentita debolmente dai residenti in zona.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata quest'oggi nella provincia di Napoli, alle 20.50 con epicentro all'interno del cono del Vesuvio. La scossa è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: nonostante l'intensità decisamente più elevata rispetto alle scosse che si registrano con cadenza quasi quotidiana in tutta la zona vesuviana (generalmente al di sotto di 1.0 di magnitudo), in pochi hanno sentito distintamente la scossa.

I comuni dove la scossa è stata avvertita di più sono quelli lungo le pendici del Vesuvio: Massa di Somma, San Sebastiano, Ottaviano, Somma Vesuviana e Sant'Anastasia. Non si registrano danni a persone o cose, ma solo un po' di tam tam in Rete dovuto alla preoccupazione per la scossa nella zona vesuviana, anche perché registrato ad una profondità di zero chilometri, dunque in pratica sulla superficie.