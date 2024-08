video suggerito

Alluvione e fiumi di fango a San Felice a Cancello: “Mai visto nulla del genere” Si cercano due dispersi e si contano i danni a San Felice a Cancello, nel Casertano, dove una violenta alluvione ha causato una frana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rabbia e stupore tra gli abitanti di San Felice a Cancello, nel Casertano, dopo l'alluvione che ha causato una frana. Il bilancio è pesantissimo: madre e figlio dispersi, con danni ancora da quantificare all'intero paese dopo che il fiume di fango ha travolto ogni caso durante il suo cammino. "Mai vista una cosa del genere in 64 anni", racconta ai microfoni di Fanpage.it uno dei residenti.

"Sono di Pesaro, vengo qui in vacanza perché vive mia nonna, i miei zii, i miei parenti", spiega un altro giovane, come tanti impegnato a spalare il fango che ha sommerso tutto, "c'era un po' di pioggia normale nel pomeriggio, poi improvvisamente è venuta giù la grandine e la pioggia pesante, e a quel punto è venuta giù anche la terra". Un'altra residente racconta invece così quei concitati momenti a Fanpage.it: "Io stavo tornando da San Felice, dove c'è il Comune, quando sono rimasta bloccata in macchina. Non riuscivo ad uscire, piangevo da sola in macchina, poi piano piano sono riuscita ad arrivare in casa, ma ero terrorizzata".

"Era una giornata normale, faceva caldo. Io sono scesa per andare a fare la spesa a mia madre, e in un'ora è successo tutto questo", commenta a Fanpage.it un altro residente. Un giorno come un altro di fine estate, che ha improvvisamente stravolto la vita di un intero paese, e causato due dispersi. E tutti, in paese, che ripetono la stessa frase: "Mai visto nulla del genere, in tanti anni che siamo qua". Il meteo, intanto, non dà tregua: la Protezione Civile ha annunciato un'altra giornata di allerta per forti temporali, e la paura in paese, ma anche in altri comuni già duramente colpiti in queste ore, è ancora forte.