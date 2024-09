video suggerito

Difende due ragazze seguite da uno sconosciuto: autista di bus colpito con un crick L'autista di un bus lungo la tratta Napoli-Monte di Procida ferito con un cric: aveva aiutato due ragazze seguite da un uomo che voleva farle salire in auto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Due ragazze "seguite" da un uomo in macchina sono salite a bordo di un bus dopo che l'autista aveva capito la situazione. E l'uomo in auto che, al primo semaforo, approfitta del finestrino aperto per colpire l'uomo con un cric. La vicenda è avvenuta questa notte in via Provinciale San Gennaro, la strada che da Agnano arriva fino a Pozzuoli, nella provincia occidentale di Napoli, nel cuore dei Campi Flegrei, attorno alle 4.45 del mattino, l'ora dell'alba.

L'autista del bus stava percorrendo la tratta Napoli-Monte di Procida, quando ha notato due ragazze con un'automobile dietro di loro. L'uomo alla guida sembra seguirle, poi ad un certo punto si affianca, dice loro qualcosa, e loro accelerano il passo. L'autista capisce che qualcosa non va e così ferma il bus: una delle due ragazze gli spiega che l'uomo le sta seguendo da un po' e che le aveva anche "invitate" a salire in auto con lui. E che il loro rifiuto non lo avrebbe scoraggiato. A quel punto, le fa salire sul bus e chiude le porte, lasciando l'automobilista spiazzato. L'uomo si lascia andare a proteste e insulti, e tutto sembra finire là. Ma poco dopo, approfittando di un semaforo rosso, si è avvicinato al bus e, sfruttando l'apertura del finestrino del guidatore, ha lanciato un cric contro l'autista, colpendolo al volto. Fortunatamente, l'autista del bus è riuscito, seppur ferito, a ripartire e raggiungere il deposito, da dove ha chiamato il 112. Ai carabinieri, le ragazze hanno spiegato tutto, assieme all'autista che è stato portato in ospedale per le ferite: ne avrà per 10 giorni. L'aggressore intanto è stato identificato e denunciato: è un 56enne napoletano che ora dovrà rispondere di lesioni aggravate e violenza a incaricato di pubblico servizio.