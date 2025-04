video suggerito

Turisti inglesi dimenticano lo zaino su un autobus: l’autista lo ritrova e lo riconsegna Appena arrivati a Sorrento due turisti inglesi scoprono di aver lasciato lo zaino con tutti i documenti sul bus. Il personale dell’Eav si mobilita e lo recupera. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

Erano arrivati a Sorrento per trascorrere una giornata tranquilla all'insegna del turismo: ma la gioia di due turisti inglesi, dopo essere giunti nella cittadina costiera, si è tramutata in paura quando si sono accorti di aver lasciato il proprio zaino sul bus da cui erano appena scesi. Zaino che conteneva, tra le altre cose, portafogli, documenti e carte di credito. Fortunatamente però sono riusciti a spiegare il tutto ad un lavorare dell'Ente Autonomo Volturno, la società che gestisce la tratta da loro percorsa, che si è subito attivato per risolvere il problema.

A raccontare il tutto è stato lo stesso dipendente, Vincenzo Milo, Capo Movimento Autolinee di Sorrento, a Francesco Emilio Borrelli, deputato per l'Alleanza Verdi-Sinistra. Milo ha spiegato che la coppia, non sapendo parlare italiano, gli ha spiegato il tutto attraverso il traduttore di Google. "Così mi sono messo in contatto con l'autista che era ripartito per Massa Lubrense", ha raccontato, per chiedergli di controllare nell'autobus la presenza dello zaino nero della coppia.

Zaino che, fortunatamente, era ancora al suo posto, sul sedile dopo lo aveva dimenticato la coppia. "La gioia e l'emozione dei due turisti è stata indescrivibile", ha spiegato ancora Milo, che ha poi raccomandato all'autista di custodirlo per poi riportarlo nella corsa di ritorno alla stazione di Sorrento, dove l'uomo e la coppia lo stavano aspettando. "Prima di andare via, hanno voluto fortemente che facessi un selfie di noi tre", ha spiegato Milo, "ma nello specifico dello zaino ritrovato e con me che mi sono prodigato, a detta loro, per ritrovarlo". Storia che così si è conclusa con un lieto fine, e con i due turisti che hanno potuto riprendere la loro vacanza a Sorrento in tranquillità.