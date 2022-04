Terremoto a Napoli oggi: boato e scossa nella zona Flegrea poco dopo le ore 16 Una nuova scossa di terremoto, poco dopo le ore 16 di oggi 20 aprile, a Napoli, in zona Campi Flegrei.

Una nuova scossa di terremoto, poco dopo le ore 16 a Napoli, in zona Campi Flegrei. Sentita chiaramente in tutte le zone oggetto della scia sismica flegrea: da Fuorigrotta-Bagnoli ad Agnano, fino alla zona della Solfatara. Non si tratta di una scossa forte, magnitudo 0.8 scala Richter a 2.8 km sotto il livello del suolo, ma è stata distintamente avvertita dalla popolazione che vive e abita in quella zona. Dunque ancora fenomeni come detto di bassa intensità, anche se, a fine marzo, la caldera dei Campi Flegrei è stata interessata da due scosse abbastanza intense: la prima, il 16 marzo, di magnitudo 3.5, mentre la seconda, il 29 marzo, di magnitudo 3.6, la più forte dal 1985 ad oggi.

Dalle 5 di questa mattina mercoledì 20 aprile e fino alle ore 7 circa, nove scosse di terremoto si sono susseguite nei Campi Flegrei. Nonostante la bassa intensità, alcune delle nove scosse sono state distintamente avvertite.