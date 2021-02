Terremoti Campi Flegrei, vertice con il capo della Protezione Civile sul bradisismo

Mercoledì 10 febbraio, il capo della Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli prenderà parte ad un vertice con gli enti locali di Pozzuoli sulla situazione sismica e vulcanologica dei Campi Flegrei. La conferenza, come spiega il sindaco di Pozzuoli, è stata indetta per “tenere aggiornata la cittadinanza sul fenomeno del bradisismo e sulle azioni di prevenzione messe in campo”.